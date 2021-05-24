В сети опубликовали фрагмент разговора пилота Ryanair и диспетчера аэропорта Минска. АУДИО

В сети появились фрагменты записи переговоров белорусского авиадиспетчера и пилота самолета Ryanair. Диспетчер заявил, что сообщение о бомбе на борту самолета получили по электронной почте.

Как передает Цензор.НЕТ, запись опубликовали в Telegram Euroradio.

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Так, самолету рекомендовали приземлиться в аэропорту Беларуси.

Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.

Пилот: Мы вас поняли, дайте нам минутку. Откуда взялось сообщение о минировании? Где вы нашли эту информацию?

Диспетчер: Служба безопасности аэропорта проинформировала о получении e-mail.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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