В сети опубликовали фрагмент разговора пилота Ryanair и диспетчера аэропорта Минска. АУДИО
Как передает Цензор.НЕТ, запись опубликовали в Telegram Euroradio.
Так, самолету рекомендовали приземлиться в аэропорту Беларуси.
Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.
Пилот: Мы вас поняли, дайте нам минутку. Откуда взялось сообщение о минировании? Где вы нашли эту информацию?
Диспетчер: Служба безопасности аэропорта проинформировала о получении e-mail.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.