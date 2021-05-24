Проект "Без цензуры": Воздушный пират Лукашенко. Все об обеспокоенности ЕС и реакции Украины. ВИДЕО

В Минске задержали оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича. Он - бывший редактор главного оппозиционного телеграм-канала Беларуси NEXTA, а ныне – редактор телеграмм-канала "Беларусь головного мозга".

Богдан Буткевич анализирует ситуацию по горячим следам. Почему то, что произошло - большой прецедент и еще большая опасность? Как задержание оппозиционного белорусского журналиста доказывает, что" вагнеровская " спецоперация все-таки существовала? Какой реакции можно ожидать от Евросоюза и почему не стоит так сильно надеяться на что-то большее за "глубокую обеспокоенность"?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.