Нардеп Шевченко о шагах после исключения из фракции "Слуга народа": "Буду собирать вокруг себя бывших беркутовцев и бороться с националистами". ВИДЕО

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Евгений Шевченко планирует бороться, по его словам, с националистами, но при этом называет себя патриотом Украины.

Шевченко заявил, что не боится преследования со стороны власти за дружбу с Александром Лукашенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PavlovskyNEWS.

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Шевченко отметил, что новость об исключении из фракции "СН" порадовала его. Нежелание самому уходить он объяснил политическим пиаром, поскольку давно уже хотел покинуть "слуг".

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Шевченко отрицает связь с главой ОП Ермаком и создание политического проекта для отбора голосов у ОПЗЖ. Нардеп подчеркнул, что сейчас у него якобы противостояние с Ермаком из-за чего, по его словам, его перестали приглашать в эфиры телеканала "Наш".

Ранее депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.