Нардеп Шевченко о шагах после исключения из фракции "Слуга народа": "Буду собирать вокруг себя бывших беркутовцев и бороться с националистами". ВИДЕО
Шевченко заявил, что не боится преследования со стороны власти за дружбу с Александром Лукашенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PavlovskyNEWS.
Шевченко отметил, что новость об исключении из фракции "СН" порадовала его. Нежелание самому уходить он объяснил политическим пиаром, поскольку давно уже хотел покинуть "слуг".
Шевченко отрицает связь с главой ОП Ермаком и создание политического проекта для отбора голосов у ОПЗЖ. Нардеп подчеркнул, что сейчас у него якобы противостояние с Ермаком из-за чего, по его словам, его перестали приглашать в эфиры телеканала "Наш".
Ранее депутатская фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народного депутата Евгения Шевченко.
Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 20 апреля провел в Минске встречу с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко. 23 апреля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.