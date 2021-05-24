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Новая цена на проезд в метро будет максимально компромиссной, - Макогон. ВИДЕО

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Подорожание стоимости проезда в столичном метро неизбежна, однако окончательный тариф пока не утвержден и будет компромиссным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Комментарии", об этом сообщила заместитель начальника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире телеканала "Киев".

По словам Макогон, на сегодняшний день метрополитен столицы работает в убыток, а себестоимость проезда в подземке составляет более 20 гривен. Она отметила, что при этом, новая цена на проезд в метро будет компромиссной.

Чиновница сказала, что метрополитен уже направил все необходимые документы в профильный департамент по транспорту, теперь вопрос стоимости проезда будут анализировать экономиста и специалисты управления ценовой политики Киевской городской государственной администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о повышении цен на проезд в Киеве примут после анализа соответствующих расчетов, - зам главы КГГА Поворозник

Напомним, что на последней сессии Киевсовета коммунальные перевозчики Киева обратились к городским властям с требованием поднять тарифы на проезд в общественном транспорте, в частности – проезд в метро до 21 грн, а проезд в электричке до 78 грн.

Они заявили, что работают в убыток и понесли огромные финансовые потери во время жестких карантинных ограничений, когда проезд в общественном транспорте был возможен только по специальным пропускам.

Городской голова столицы Виталий Кличко также заявлял, что себестоимость проезда в общественном транспорте Киева на сегодняшний день составляет 15 гривен.

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Топ комментарии

  • Ольга Кочурко
    схема накатана
    Сперва заявляешь что должна быть цена минимум 21 гр
    Затем объявляешь что будет 15 и ждешь благодарности от громадян за такой "щедрый компромисс"
  • Підлога Маккартні
    Новая цена на проезд в метро будет максимально компромиссной, - Макогон - Цензор.НЕТ 9911
  • Підлога Маккартні
    Новая цена на проезд в метро будет максимально компромиссной, - Макогон - Цензор.НЕТ 5556
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