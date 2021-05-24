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Вернувшийся в "Батькивщину" нардеп Яценко демонстративно не встал во время исполнения гимна. ВИДЕО

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Пока весь зал вокруг него стоя исполнял государственный гимн Украины, Антон Яценко сидел, уткнувшись в телефон, а на призывы встать - огрызался.

Видео инцидента опубликовал в Телеграм-канале одесский активист Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Нардеп Антон Яценко в уманском городском совете демонстративно не встал во время исполнения гимна Украины. Недавно он присоединился к фракции "Батькивщина" в ВР", - подписал Стерненко видео.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 мая 2021 года Антон Яценко вошeл в состав фракции "Батькивщина", которую покинул в 2011 году, присоединившись к "Партии регионов".

В Верховную Раду IX созыва Яценко был избран как беспартийный самовыдвиженец по округу №200 (Черкасская область) и до 18 мая 2021 года не входил в состав ни одной фракции.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    Отож!!!!

    много гаденышей высидела жЮля в своем политическом инкубаторе Вернувшийся в "Батькивщину" нардеп Яценко демонстративно не встал во время исполнения гимна - Цензор.НЕТ 9805

    а за игнорирование Гимна Украины надо сразу в морду..... Вернувшийся в "Батькивщину" нардеп Яценко демонстративно не встал во время исполнения гимна - Цензор.НЕТ 8121
  • дмитрий иванов 527db324
    Давно нашим некоторым гавно-депутатам морду не били и в мусорные баки не опускали. Надо исправлять
  • Scorpman Y
    любимый депутат юльки и местного сулимы.
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