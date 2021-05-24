Минкульт предлагает сделать символом 30-летия Независимости Украины цветок. ВИДЕО+ФОТО

Министерство культуры и информационной политики представило айдентику и слоган к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

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"В этом году в Украине особенно будут отмечать 30-летие Независимости Украины. Ко Дню независимости при координации Министерства культуры и информационной политики Украины была подготовлена концепция единой визуальной символики праздника. В ее основе лежит идея видение Независимости как мечты, достижения которой стремились многие поколения украинцев", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Образы к 30-летию Независимости реализовали в виде калейдоскопических цветов из изображений, фотографий и символов.

По замыслу авторов, эта айдентика "расцветает, как сама страна".

Согласно сообщению, основной лейтмотив проекта – слоган "Ты у меня единственная" ("Ти у мене єдина" – укр). Слоган является определенным универсальным обращением к стране, цветку, Независимости, нации.

У каждой области Украины будет свой уникальный цветок-логотип с графическими элементами и цветовой гаммой флагов этого региона, а также цветы-символы сфер деятельности: медицины, строительства, науки, цифровых технологий, производства.