Мать Протасевича заявила, что он попал в больницу. МВД Беларуси отрицает. ФОТО+ВИДЕО

Мать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича заявила, что получила информацию о том, что ее сын попал в больницу в тяжелом состоянии. В то же время белорусское Министерство внутренних дел утверждает, что с задержанным оппозиционером все в порядке и он в СИЗО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как рассказала мать оппозиционера Наталья Протасевич, информацию о том, что Роман попал в больницу с проблемами с сердцем, ей передали люди из медицинского окружения. По ее мнению, эта информация может быть правдой, поскольку Протасевич действительно имеет серьезные проблемы с сердцем.

Однако белорусское МВД официально заявило, что информация о госпитализации Протасевича является ложной.

"В настоящее время арестованный содержится под стражей в учреждении "Следственный изолятор №1" в Минске. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", - сообщили в МВД РБ.

Telegram-канал Nexta сообщил, что госСМИ Беларуси показали задержанного Протасевича.