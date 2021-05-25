"30 вагнеровцев берут под контроль остров и Россия в ООН заявляет о "добровольном" переходе "народной республики" на Змеином в состав РФ", - эксперты о возможной агрессии в Черном море. ВИДЕО

Одной из главных угроз для Украины в Черном море называют возможную блокаду крупных торговых портов кораблями российского флота.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сил и средств для подобной операции у российских оккупантов в регионе достаточно. Необходимые условия уже созданы. И в случае реализации такого сценария удар по экономике страны будет крайне болезненным. Четыре из пяти крупнейших украинских морских портов работают через Черное море. Это три порта так называемой "большой Одессы" ‒ Черноморский, Южный и Одесский, а также Николаевский. Только Южный в 2020 году обработал более шестидесяти миллионов тонн грузов. Всего же через морские порты Украины проходит более половины всего украинского экспорта.

После оккупации Россией Крыма для безопасного прохода коммерческих судов в украинские порты Черного моря осталась 50-километровая полоса между островом Змеиный и буровой установкой "Таврида". Платформа с 2014 года также находится под контролем России.

И в случае захвата острова Змеиный в Черном море россияне могут вообще перекрыть доступ к портам. По мнению бывшего заместителя штаба ВМС Украины Андрея Рыженко, такая операция не требует значительных сил.

"На быстроходных катерах типа их "Рапторов" высаживается группа "Вагнера", 30 человек. Берут под контроль остров. Через два часа представитель России в ООН доводит до ведома уважаемой аудитории письма председателя местного совета острова Змеиный, что они хотят присоединиться к РФ. А Россия говорит ‒ все, они под нашим контролем. У них там "народная республика" какая-то Змеиная и так далее", ‒ моделирует возможное развитие событий Рыженко.

Противостоять подобной операции оккупантов Украине будет очень сложно. Остров Змеиный демилитаризовали еще в начале 2000-х. Сейчас здесь служат только пограничники. Усложняется оборона также расположением территории на значительном расстоянии от украинских портов.

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