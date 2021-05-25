В Одессе на взятке в 50 тыс. грн задержали директора коммунального предприятия горсовета. ВИДЕО

За неправомерную выгоду в размере 50 тыс. грн директор коммунального предприятия Одесского городского совета обещал подписать договор и передать в аренду помещение площадью 200 м кв.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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"Разоблачили деятельность коммунальщика оперативники управления стратегических расследований в Одесской области с коллегами-правоохранителями. Вчера, 24 мая, чиновника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, а с места происшествия изъяли всю сумму средств", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.