Проект "Без цензуры": Кризис пророссийского движения в Украине, или Почему зеленая вата проиграет. ВИДЕО

Оптимистичный выпуск "Без цензуры" от Марины Данилюк-Ярмолаевой, где она объясняет, как пророссийские силы в Украине упали в кризис и почему не смогут из него выбраться.

А начнем мы с того, что у Ильи Киви появился конкурент за руку и сердце Виктора Медведчука. И это - фанат самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Евгений Шевченко уже не скрывает, как будет пробовать дружить с ОПЗЖ. Но не спешите переживать, потому что в этом есть свои плюсы.

Почему экс-член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко идеально подходит на роль пророссийской оппозиции в Украине? Как сторонники Кремля в Украине попали в кадровый кризис?

И главное: зачем нам нужны слабые пророссийские политики, если власть все-таки решила в контролируемое пророссийское движение в Украине?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

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