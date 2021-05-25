"Это диверсия! Кто-то скачал фильм об украинских героях, переименовав его в "Ополченочку"", - в оккупированном Севастополе сорвался показ картины боевиков "ЛНР". ВИДЕО

В оккупированном Севастополе во время кинофестиваля "Золотой витязь" произошел срыв показа фильма "Ополченочка" группировки "ЛНР".

Об этом сообщил боевик "ЛНР" Роман Разум, который присутствовал на показе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

На видео, опубликованном в YouTube, видно, что фильм "Ополченочка" не смогли запустить в севастопольском кинотеатре "Москва", после чего Разум заявил, что это "диверсия". Он утверждает, что "вместо фильма "ЛНР" демонстрировали картину о героях АТО". При этом Разум не указал название украинского фильма. Показ "Ополченочки" так и не состоялся.

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Разум так же пожаловался, что организаторы фестиваля не оплатили проезд из Луганска и проживание в Севастополе. Также он выразил недовольство, что фестиваль не взял "Ополченочку" в конкурсную программу.

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Организаторы кинофестиваля сообщили в Facebook, что фильм "Ополченочка" будет показан 25 мая в севастопольском кинотеатре "Моряк". Причины срыва показа в "Москве" не указаны.

Фильм "Ополченочка" сняла кинокомпания "Лугафильм" при участии "министерств и народной милиции ЛНР". Его премьера состоялась в мае 2019 года.

Экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская снялась в фильме "Ополченочка" в роли самой себя.