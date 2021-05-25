"Это диверсия! Кто-то скачал фильм об украинских героях, переименовав его в "Ополченочку"", - в оккупированном Севастополе сорвался показ картины боевиков "ЛНР". ВИДЕО
Об этом сообщил боевик "ЛНР" Роман Разум, который присутствовал на показе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
На видео, опубликованном в YouTube, видно, что фильм "Ополченочка" не смогли запустить в севастопольском кинотеатре "Москва", после чего Разум заявил, что это "диверсия". Он утверждает, что "вместо фильма "ЛНР" демонстрировали картину о героях АТО". При этом Разум не указал название украинского фильма. Показ "Ополченочки" так и не состоялся.
Разум так же пожаловался, что организаторы фестиваля не оплатили проезд из Луганска и проживание в Севастополе. Также он выразил недовольство, что фестиваль не взял "Ополченочку" в конкурсную программу.
Организаторы кинофестиваля сообщили в Facebook, что фильм "Ополченочка" будет показан 25 мая в севастопольском кинотеатре "Моряк". Причины срыва показа в "Москве" не указаны.
Фильм "Ополченочка" сняла кинокомпания "Лугафильм" при участии "министерств и народной милиции ЛНР". Его премьера состоялась в мае 2019 года.
Экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская снялась в фильме "Ополченочка" в роли самой себя.