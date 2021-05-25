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Завод "Коммунар" горел в Харькове (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Пожар начался с рулонов ткани. Сейчас огонь тушат 60 пожарных. Удалось спасти одного человека.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Пожар на 4-м этаже. Площадь более 150 кв.м. Горят ткани в рулонах. На месте происшествия работает 8 автоцистерн, 3 автолестницы, 4 вспомогательные единицы техники и 60 человек личного состава ГСЧС", - сказано в сообщении.

О пожаре стало известно в 16:47, в 18:15 его удалось локализовать. Спасен 1 человек.

В 20:23 пожар удалось ликвидировать, жертв и пострадавших нет. 

Завод Коммунар горел в Харькове (обновлено) 01
Завод Коммунар горел в Харькове (обновлено) 02
Завод Коммунар горел в Харькове (обновлено) 03
Завод Коммунар горел в Харькове (обновлено) 04
Завод Коммунар горел в Харькове (обновлено) 05
Завод Коммунар горел в Харькове (обновлено) 06
Завод Коммунар горел в Харькове (обновлено) 07

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Топ комментарии

  • Володимир Мик
    Как ты яхту назовёшь, так она и поплывёт...
  • SANDY
    декомунізація Завод "Коммунар" горит в Харькове - Цензор.НЕТ 893
  • Garry Grant
    С таким названием он и должен гореть ярким пламенем.
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