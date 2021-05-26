В Киеве патрульные спасали пожилого мужчину, стоявшего на карнизе балкона на 12 этаже. ВИДЕО

В Киеве патрульные полицейские спасали пожилого мужчину, который стоял на карнизе 12 этажа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

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25 мая патрульные получили вызов, что мужчина вылез за балкон 12-го этажа дома на улице Ревуцкого. Время от времени он переставал держаться руками, а удерживал его от падения только шаткий карниз.

Экипажи, которые прибыли на место, попытались зайти в квартиру, но дверь им никто не открыл, поэтому они вызвали на место спасателей.

Патрульные Дмитрий Гром и Валерий Бебко с разрешения соседей, проживающих этажом ниже, попытались наладить с мужчиной диалог и помочь ему. Их коллеги дождались спасателей, которые срезали одну дверь в помещение, тогда патрульные Ярослав Колесник и Александр Лысенко выбили вторую дверь и вместе со спасателями затянули мужчину в квартиру.

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Объяснить свое поведение пожилой мужчина не смог. Патрульные вызвали ему медиков и связались с родственниками.