Артиллерийские подразделения ОС в районе админграницы с Крымом тренировались противодействовать морскому десанту, - Наев. ВИДЕО

Артиллерийские подразделения, выполняющие боевые задачи недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, отработали задачи по противодействию морскому десанту.

По словам командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, цель тренировки боевых расчетов гаубиц "МСТА-Б" заключалась в поддержке высокого уровня обученности личного состава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

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- Воины-артиллеристы тренировались действовать в условиях применения противником высокоточных средств поражения, оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, а также своевременного выдвижения на огневые позиции, - отметил командующий.

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Вместе с тем подразделения артиллерийской разведки осуществляли запуски штатных беспилотных летательных аппаратов, поиск и обнаружение целей, а также предоставляли определенные координаты огневым расчетам.

- Особое внимание в ходе учений уделялось вопросам изменения огневых позиций с последующей готовностью к ведению боевой стрельбы по определенным целяс, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.