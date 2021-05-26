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Артиллерийские подразделения ОС в районе админграницы с Крымом тренировались противодействовать морскому десанту, - Наев. ВИДЕО

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Артиллерийские подразделения, выполняющие боевые задачи недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, отработали задачи по противодействию морскому десанту.

По словам командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, цель тренировки боевых расчетов гаубиц "МСТА-Б" заключалась в поддержке высокого уровня обученности личного состава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины.

- Воины-артиллеристы тренировались действовать в условиях применения противником высокоточных средств поражения, оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, а также своевременного выдвижения на огневые позиции, - отметил командующий.

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Вместе с тем подразделения артиллерийской разведки осуществляли запуски штатных беспилотных летательных аппаратов, поиск и обнаружение целей, а также предоставляли определенные координаты огневым расчетам.

- Особое внимание в ходе учений уделялось вопросам изменения огневых позиций с последующей готовностью к ведению боевой стрельбы по определенным целяс, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Артиллерийские подразделения ОС в районе админграницы с Крымом тренировались противодействовать морскому десанту, - Наев 01

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Топ комментарии

  • Vasilij VG
    Без Нептунов, зарезанных клоунами, оборона пушками неэффективна - это 20й век. Московиты их снесут играючи, предварительно накрыв ракетами. Спасибо зебилам! Артилерійські підрозділи ОС тренувалися в районі адмінмежі з Кримом протидіяти морському десанту, - Наєв - Цензор.НЕТ 5614
  • Бяка Бука
    Как красиво и кучно встали, так вас красиво и накроют. При чём хватит одной ракеты на всех.
  • Рома Маестро
    Давайте боги войны!!! тренируйтесь жечь вату!!!!!!!
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