"Мы должны отгородиться "железным" занавесом от бестиария извращенцев и особей в стрингах. Пусть лучше у нас будет диктатура", - пропагандист Азаренок о Евровидении. ВИДЕО
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Лукашенковский пропагандист Григорий Азаренок назвал песенный конкурс Евровидение "бестиарием извращенцев" и заявил, что от такого "прогресса" Беларуси лучше отгородиться "железным" занавесом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Азаренок рассказал в своей авторской передаче на белорусском ТВ.
"Современный мир демократии и прогресса успешно прогрессирует в сторону полного маразма, безумных извращений, особей в стрингах и уничтожения всего человеческого в человеке. От этого прогресса мы должны отгородиться "железным" занавесом. Пусть лучше у нас будет диктатура. Мир утонет в этой пучине, а Беларусь останется островом свободы", - заявил Азаренок.
Напомним, что Беларусь отстранили от участия в конкурсе, а белорусские власти в ответ отказались показывать его на телевидении.