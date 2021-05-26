Запуск украинских цифровых сертификатов о вакцинации запланирован на начало июля, - Шмыгаль. ВИДЕО

Украинские цифровые сертификаты вакцинации будут действовать во всей Европе.

Об этом сегодня, открывая заседание Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС находится фактически на финальной стадии согласования таких паспортов. Их наличие будет условием для путешествий по Европе. Украина действует синхронизировано с Европой, а поэтому запуск наших цифровых сертификатов запланирован на начало июля. Мы успеваем, и эти сертификаты будут действовать в Европе", - уточнил он.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и ЕС достигли политической договоренности о взаимном признании "паспортов вакцинации", - Шмыгаль