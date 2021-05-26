Новости Видео • Агрессия России против Украины

В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли "Кремль". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

4 82717
Сегодня, 26 мая, под посольством РФ в Киеве прошла акция "Тризна по загиблим на російсько-українській війні".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Среди организаторов акции: "У.С.І.", "Украинские силы самообороны", ГО "Вартові України", ГО "Хайтарма Крым" и Штаб батальонов УНСО. Акция прошла к годовщине начала боев за Донецкий аэропорт.

"Мы хотим напомнить всем, что российско-украинская война продолжается. И враг должен помнить, что мы чествуя своих героев готовы драться и в дальнейшем за свою землю", - заявили организаторы акции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать насильственные исчезновения в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе акции участники сожгли и растоптали бумажный макет Кремля.

Также они вывесили на заборе посольства РФ инсталяцию #можемповторити.

В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 01
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 02
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 03
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 04
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 05
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 06
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 07
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 08
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 09
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 10
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 11
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 12
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 13
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 14
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 15
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 16
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 17
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 18
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 19
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 20
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 21
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 22
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 23
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 24
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 25
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 26
В Киеве под посольством РФ в ходе акции в память погибших на Донбассе воинов сожгли Кремль 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Русский Алкаш
    красавчики!
  • Гельдрих
    Слава Україні! смерть пєдірації!!!!
  • Виктор Ле
    Креативно. Молодці!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости