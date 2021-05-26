"Окопная война": "Я не могу наслаждаться мирной жизнью, пока в нашей стране война", - доброволец Тарас Бобанич. ВИДЕО

Сегодня, в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ, будем говорить с добровольцем с псевдонимом Хаммер, который уже семь лет воюет против российских оккупантов.

Для многих украинцев - война с московским агрессором, стала смыслом жизни. Они уже не могут спокойно смотреть новости в интернете, где рассказывают о военных действиях на востоке Украины. У них повышенное чувство справедливости, они готовы на все, ради своей страны, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Категория людей, которые не обращают внимание на российскую агрессию, наоборот - является их противоположностью.

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Тарас относится к тем украинцам, которые готовы за свою страну уничтожать врагов, а не мириться с ними.

На востоке Украины, он находится в рядах 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" под командованием Дмитрия Коцюбайло (да Винчи). У этих ребят разговор с врагом короткий: автоматная очередь, выход мины и российские террористы получают прямой билет в ад. Тарас относится к когорте украинских воинов, которые не смотрят в глаза врагу, не ищут там "мира". Они знают, чтобы победить в войне, нужно...

Какой успех победы над агрессором от "Хаммера"? Об этом и не только, смотрите в нашей рубрике "Окопная война".