"Светофоры отключили. На Слобожанском пробка аж до Калиновой. Везде мусора. На людей - похер", - житель Днепра оценил эффект от визита премьер-министра Шмыгаля. ВИДЕО
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Приезд в Днепр главы правительства Дениса Шмыгаля и членов Кабмина парализовал движения транспорта в городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях жители днепра и публикуют видео из заторов.
"В Днепре на Слобожанском отключили светофоры. Пробка аж до Калиновой. Кто-то приезжает в город. Везде стоят мусора, а на людей - похер", - говорит житель Днепра на одной из записей.