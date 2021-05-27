Новости Видео

"Светофоры отключили. На Слобожанском пробка аж до Калиновой. Везде мусора. На людей - похер", - житель Днепра оценил эффект от визита премьер-министра Шмыгаля. ВИДЕО

12 11566
Приезд в Днепр главы правительства Дениса Шмыгаля и членов Кабмина парализовал движения транспорта в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях жители днепра и публикуют видео из заторов.

"В Днепре на Слобожанском отключили светофоры. Пробка аж до Калиновой. Кто-то приезжает в город. Везде стоят мусора, а на людей - похер", - говорит житель Днепра на одной из записей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кортеж "велосипедов" Зеленского в Чернигове. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Косоворотька.
  • A San
    Іде друг Голобородька.
  • Старый зольдат
    Косоволодька.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости