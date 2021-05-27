"Окопная война": "Если мы все вместе скажем Путину, куда ему идти, все у нас будет хорошо, очень хорошо!" - воин ВСУ Виктор о борьбе с оккупантами. ВИДЕО
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Как обычные ребята, которые занимались гражданским ремеслом, осваивают автомат и понимают, что это их призвание.
Об этом и не только, смотрите сегодня в рубрике "Окопная война" на Цензор. НЕТ.
Виктор до войны работал сварщиком. Интересная профессия, которая, кроме того, денежная. Но в Украину приходит война, и Виктор кардинально меняет свою профессию - он становится военным.
Как оно - сменить сварочный аппарат на автомат? Что заставляет украинских воинов рисковать своей жизнью и корректировать огонь наших военных перед самым носом у врага?
И почему нельзя "нецензурно" высказываться в нашей рубрике "Окопная война"?
Будьте с нами и узнавайте правду.