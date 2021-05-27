"Мысль о том, что я не смогу покупать любимую белорусскую сгущенку приводит меня в ужас", - "Слуга народа" Качура об отношениях с Беларусью. ВИДЕО

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура считает, что Украине нужно определиться в отношениях с Беларусью, но при этом учитывать возможность сотрудничества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире программы "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24". Кроме того, нардеп выразил сожаление, что не сможет покупать белорусские продукты.

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"Мысль о том, что я не смогу покупать любимую белорусскую сгущенку приводит меня в ужас. Мне кажется, что нужно определяться в идеологическом формате, "с кем мы бежим", это как в школе определяешься, в какой банде будешь состоять. Либо ты находишься в "банде" с Российской Федерацией и Беларусью, либо ты себя причисляешь к европейской комьюнити. Если у нас задекларирована на уровне Конституции интеграция в НАТО и ЕС, понятно, что мы должны поддерживать ту позицию, которую озвучивают европейские партнеры", - сказал нардеп.

В то же время Качура считает, что сотрудничество с Беларусью может продолжаться, в частности, по медицинской линии.

"Нужно находить компромисс, но то, с чем нельзя его находить – это с совестью. Нужно нашему государству найти механизм, при котором будут сохранены человеческие жизни, потому что те уникальные операции, которые проводят в Беларуси, в Украине сделать нельзя. Если мы проводим санкционную политику, нужно найти механизм, при котором в данном случае какое-то сотрудничество останется", - сказал Качура.

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Напомним, ранее в эфире программы "Сегодня День" посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал, каким образом можно помочь украинским больным, которые остаются в Беларуси, добраться на Родину.