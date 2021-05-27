Российские власти не дали разрешение на изменение воздушного коридора в обход Беларуси самолету Air France рейса Париж-Москва. ВИДЕО

Французская авиакомпания Air France отменила рейс Париж-Москва, так как не получила от авиационных властей России разрешение на изменение воздушного коридора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, французские пилоты пытались получить разрешение из-за необходимости облета территории Беларуси.

"У нас до сих пор нет никакой информации и нет разрешения войти в воздушное пространство Российской Федерации. Минут через 10 мы вам скажем, если сможем лететь сегодня. Если мы не получим разрешение, нам придется, к сожалению, отменить сегодняшний рейс и перенести его на завтра", - проинформировал пилот пассажиров рейса.

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