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Российские власти не дали разрешение на изменение воздушного коридора в обход Беларуси самолету Air France рейса Париж-Москва. ВИДЕО

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Французская авиакомпания Air France отменила рейс Париж-Москва, так как не получила от авиационных властей России разрешение на изменение воздушного коридора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, французские пилоты пытались получить разрешение из-за необходимости облета территории Беларуси.

"У нас до сих пор нет никакой информации и нет разрешения войти в воздушное пространство Российской Федерации. Минут через 10 мы вам скажем, если сможем лететь сегодня. Если мы не получим разрешение, нам придется, к сожалению, отменить сегодняшний рейс и перенести его на завтра", - проинформировал пилот пассажиров рейса.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Русиш швайн. Что здесь ещё скажешь?
  • 18c49ed2
    Так и надо рашенских хамов учить. По другому они не понимают.
  • Алекс Мышкевич
    закрывайте авиасообщение с тундряным рейхом !
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