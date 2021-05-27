Новости Видео

Лавров о переносе ТКГ из Минска: Не Кравчуку решать, как будет дальше работать контактная группа. ВИДЕО

14 57468
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о переносе переговоров по Донбассу из Минска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Я бы не путал сюжеты (ситуацию с задержанием Протасевича и урегулирование на Донбассе. - Ред.), если украинская сторона, конечно, не хочет найти повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, что как минимум Франция и Германия как соавторы минских договоренностей не позволят сделать этого", - сказал глава МИД РФ.

"Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН", - добавил Лавров.

Напомним, ранее Кравчук предложил перенести переговорную площадку из Минска.

По словам Кравчука, после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну - Швейцарию или Финляндию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам"

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • акаб акабіч
    хйлу решать, конечно. но он ни причем
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Лошадка, критикуя предлагай! Аргентина, Венесуэла, Сирия? Или откуда вы там кокс прёте?
  • Игокович
    Договор привязан к городу? Утверждался договор, а не город. Лавруха, несешь бред кобылы
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости