Лавров о переносе ТКГ из Минска: Не Кравчуку решать, как будет дальше работать контактная группа. ВИДЕО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о переносе переговоров по Донбассу из Минска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

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"Я бы не путал сюжеты (ситуацию с задержанием Протасевича и урегулирование на Донбассе. - Ред.), если украинская сторона, конечно, не хочет найти повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, что как минимум Франция и Германия как соавторы минских договоренностей не позволят сделать этого", - сказал глава МИД РФ.

"Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН", - добавил Лавров.

Напомним, ранее Кравчук предложил перенести переговорную площадку из Минска.

По словам Кравчука, после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну - Швейцарию или Финляндию.

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