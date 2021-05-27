Лавров о переносе ТКГ из Минска: Не Кравчуку решать, как будет дальше работать контактная группа. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Я бы не путал сюжеты (ситуацию с задержанием Протасевича и урегулирование на Донбассе. - Ред.), если украинская сторона, конечно, не хочет найти повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, что как минимум Франция и Германия как соавторы минских договоренностей не позволят сделать этого", - сказал глава МИД РФ.
"Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН", - добавил Лавров.
Напомним, ранее Кравчук предложил перенести переговорную площадку из Минска.
По словам Кравчука, после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске переговоры по Донбассу следует перенести в нейтральную страну - Швейцарию или Финляндию.