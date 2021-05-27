Необходимо сокращать взаимодействие с Беларусью в военно-технической сфере, - Кулеба. ВИДЕО

В МИД Украины считают целесообразным сокращение сотрудничества с Беларусью в военно-технической сфере.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

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"Я тоже не понимаю, почему МАЗы, а не КрАЗы. Безусловно, мы должны доверять национальному производителю. И должны постепенно сужать пространство для взаимодействия в военно-технической сфере, потому что мы не знаем, что будет с белорусской стороны под контролем россиян закладываться в технику, которая будет поставляться к нам. Это очень важный момент, и мы сейчас уделяем ему внимание ", - сказал Кулеба.

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