Решение о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с задержанием Протасевича, - Кулеба. ВИДЕО

Решение Украины о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с инцидентом с самолетом Ryanair.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение о запрете закупки электроэнергии в Беларуси не связано с воскресными событиями. Это решение готовилось давно, во-первых, на выполнение договоренностей между украинским и литовским президентом, во-вторых, в интересах украинской энергетической безопасности", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что это стратегическое, выверенное и просчитанное решение.

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"Официальная цель Украины, к которой мы движемся и работаем настойчиво, это в 2023 году вообще отрезаться от электросетей России и Беларуси и интегрироваться в европейские, объединить наши электросети. И тогда вообще физически никто ничего не сможет купить", - пояснил глава украинского МИД.