"Мы не интегрируемся в европейскую энергосистему, пока мы привязаны к российской и белорусской", - Бутусов. ВИДЕО

Украинские власти должны иметь четкий план решения проблемы зависимости от российских энергоресурсов и реализовывать его с помощью европейских союзников.

Об этом сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире программы "Право на владу".

"Мы никогда не интегрируемся в европейскую энергосистему до тех пор, пока мы привязаны к российской и белорусской... Возможно, это нужно делать не сразу - не надо сегодня выключать рубильник. Нужен план на период, по окончании которого мы не покупаем в России уголь, газ, электрику, другие энергоресурсы и не зависим от российского энергетического оружия. Эту дорожную карту мы должны разработать сами, а реализовать его с нашими европейскими партнерами. На данный момент Украина этого не делает", - заявил Бутусов.

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