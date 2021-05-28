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"Рука, бл#дь! Сука!!!" - сотрудники "Муниципальной варты" Черноморска открыли огонь по "закладчику" на территории школы №1. ВИДЕО

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Сотрудники "Муниципальной варты" Черноморска открыли огонь по "закладчику" на территории школы №1. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеканал IT-3, инцидент произошел на прошлой неделе. Недалеко от школы №1 горожане увидели мужчину, прячущего "закладки". На место вызвали "Муниципальную Варту". Но наркозакладчик достал нож и оказал приехавшим сотрудникам сопротивление. Чтобы его остановить, муниципалам пришлось совершить предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило мужчину. Сотрудникам пришлось выстрелить в него резиновой пулей.

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Топ комментарии

  • Muni
    Травмат не зброя. Респект хлопцям.
  • Dmitry Yermak
    Вообще, за все стороны приятно. Во-первых, кто-то не прошел мимо и вызвал муниципальную полицию, во-вторых, последние быстро приехали, в-третьих, действовали спокойно. Респект.
  • МГМ
    Таких надо отстреливать!
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