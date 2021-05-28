Депутат "Новых лиц" Хвостенко на Киевщине ударил по голове коллегу Сокотюк из "УДАРа", она в больнице. ВИДЕО
Видео потасовки опубликовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщил в Фейсбуке депутат Дмитрий Белоцерковец, стычка между депутатами произошла 27 мая после закрытия сессии Коцюбинского сельского совета в зале дома культуры.
"Елена фиксировала на видео конфликт, который начали депутаты от партии "Новые лица". Они давили на местного жителя Юрия Устиновского, который задавал им "неудобные" вопросы как представителям провластного большинства. Елена Сокотюк громко заявила о том, что видит и фиксирует противоправные действия. После этого Хвостенко выбил у нее телефон из рук и ударил", - утверждает Белоцерковец.
Он добавил, что женщину госпитализировали.
Депутат от "Голоса" Наталья Коломиец в Фейсбуке уточнила, что первый удар пришелся по рукам, а второй – в голову.
"Телефон отлетел на несколько метров. Сокотюк выставила вперед селфи-палку, защищаясь от Хвостенко. С криком: "Ты шо, вапще уже?!" Хвостенко ударил женщину с размаху в голову!" – написала Коломиец.
Депутаты уже обратились по этому поводу к правоохранителям с требованием тщательно исследовать дело. Также однопартийцы Сокотюк призывают руководство "Новых лиц" отреагировать на недостойные действия депутата их партии.