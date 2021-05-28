В Киеве задержан мужчина, стрелявший в прохожих из окна своей квартиры, - Нацполиция. ВИДЕО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По спецлинии 102 столичной полиции поступило сообщение, что на улице Васильковской нетрезвый мужчина закрылся в квартире и начал стрелять из окна.
"Оценив ситуацию, в которой могли пострадать люди, а мужчина отказался выйти, мы приняли решение демонтировать дверь. Далее мы увидели, что владелец успел забаррикадироваться мебелью, при этом угрожал самоубийством, поэтому начали переговоры. В результате нам удалось установить контакт с мужчиной и прекратить его действия", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Жителя Голосеевского района, 1991 года рождения, полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С места происшествия следователи изъяли предметы, похожие на пистолет и гильзы, которые направили на экспертизу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении и ходатайства в суд для избрания меры пресечения. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.