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Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины по футболу Шевчук задержан патрульными с признаками алкогольного опьянения за рулем. ВИДЕО

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Бывший защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук был задержан патрульной полицией. Патрульные остановили 42-летнего украинца вечером 28 мая на бульваре Леси Украинки.

Шевчук находился за рулем Porsche 911 с признаками алкогольного опьянения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на tribuna.com.

Экс-игрок сборной Украины отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови и начал толкать патрульных.

Представители полиции надели на Шевчука наручники и посадили в патрульную машину.

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Сам нарушитель говорит, что его слили друзья из "Шахтера".

Шевчук сегодня попал в сторис в инстаграме украинского журналиста Романа Бебеха с празднования 85-летия "Шахтера". Вероятно, он возвращался с мероприятия.

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Топ комментарии

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Странно почему он ещё не депутат ВР от партии "Слуга Народа"?
  • Антон Чигур
    Быдло кривоногое, играть не умеют, а бухать так мастера!
  • Leshek
    Люто плюсую. Уровень наши футболистов - вторая Лига Испании , а понтов больше. чем у Роналдо или Месси.
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