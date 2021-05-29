7 лет назад вблизи Славянска погиб Сергей Кульчицкий: "Первый генерал" - эпизод из фильма "Славянск. Начало войны" в память о легендарном военачальнике. ВИДЕО
Об этом говорится в сообщении на Фейсбук-странице батальона имени генерала Кульчицкого, передает Цензор.НЕТ.
Весной 2014 года генерал-майор Кульчицкий принимал активное участие в создании первого добровольческого подразделения, сформированного из активистов Самообороны Евромайдана и вместе с ним поехал защищать Украину в самую горячую точку боевых действий - город Славянск.
29 мая 2014 года на четвертом блокпосту вблизи города Славянска Донецкой области были разгружены продукты питания и проведена ротация личного состава. Возвращаясь из района горы Карачун, вертолет Ми-8МТ Национальной гвардии Украины, на борту которого находился генерал-майор Сергей Кульчицкий, был обстрелян и подбит террористами из ПЗРК. Наемник РФ, выпустив ракету, скрылись в ближайшем поселке Былбасовка.
Во время падения взорвались топливные баки. В результате катастрофы погибли 12 человек - шесть военнослужащих Национальной гвардии, включая двух членов экипажа, и шесть представителей спецподразделения МВД Украины.
20 июня 2014 Сергею Кульчицкому присвоено звание Героя Украины (посмертно). Другие погибшие награждены орденом "За мужество" I степени (посмертно).
В честь погибшего генерала назван батальон оперативного назначения Национальной гвардии Украины, который Кульчицкий начал формировать из бойцов Самообороны Майдана – "Батальон им. Героя Украины генерала Кульчицкого".