7 лет назад вблизи Славянска погиб Сергей Кульчицкий: "Первый генерал" - эпизод из фильма "Славянск. Начало войны" в память о легендарном военачальнике. ВИДЕО

Сегодня, 29 мая, седьмая годовщина гибели генерала Сергея Кульчицкого и 11 нацгвардейцев. Батальон имени Кульчицкого в память о трагических событиях проводит поминальные мероприятия в разных городах и в зоне ООС.

Об этом говорится в сообщении на Фейсбук-странице батальона имени генерала Кульчицкого, передает Цензор.НЕТ.

Весной 2014 года генерал-майор Кульчицкий принимал активное участие в создании первого добровольческого подразделения, сформированного из активистов Самообороны Евромайдана и вместе с ним поехал защищать Украину в самую горячую точку боевых действий - город Славянск.

29 мая 2014 года на четвертом блокпосту вблизи города Славянска Донецкой области были разгружены продукты питания и проведена ротация личного состава. Возвращаясь из района горы Карачун, вертолет Ми-8МТ Национальной гвардии Украины, на борту которого находился генерал-майор Сергей Кульчицкий, был обстрелян и подбит террористами из ПЗРК. Наемник РФ, выпустив ракету, скрылись в ближайшем поселке Былбасовка.

Во время падения взорвались топливные баки. В результате катастрофы погибли 12 человек - шесть военнослужащих Национальной гвардии, включая двух членов экипажа, и шесть представителей спецподразделения МВД Украины.

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20 июня 2014 Сергею Кульчицкому присвоено звание Героя Украины (посмертно). Другие погибшие награждены орденом "За мужество" I степени (посмертно).

В честь погибшего генерала назван батальон оперативного назначения Национальной гвардии Украины, который Кульчицкий начал формировать из бойцов Самообороны Майдана – "Батальон им. Героя Украины генерала Кульчицкого".