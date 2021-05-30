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Новая белорусская АЭС - это схема, "атомная война", цель которой навсегда привязать Украину и Литву к российской энергосистеме, - депутат литовского сейма Павилионис. ВИДЕО

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Поставки электроэнергии производства новой белорусской атомной станции - это попытка "привязать" Литву и Украину к российской энергосистеме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире телеканала 1+1 глава комитета иностранных дел сейма Литвы Жигимантас Павилионис.

"Мы запретили импорт электроэнергии из Беларуси потому, что для нас это импорт из страны-агрессора. Атомная станция Кремля, которая строится совместно с Китаем. Мы ее называем Чернобыль-2 потому, что она строится практически на границе... Мы благодарны вашему президенту и парламенту за то, что вы запретили поставки с белорусской АЭС...  В Беларуси планируют построить еще один блок...  Это все для того, чтобы мы, как и вы, не синхронизировались с Западом. Мы хотим "отрубиться" от этой советской системы, а Путин это строит только потому, чтобы приявязать нас к своей системе", - сказал Павилионис.

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Топ комментарии

  • Alexander Kravchenko
    Украине просто необходимо отсоединится от общей энергосистемы Беларуси/России/Казахстана и присоединится к entsoe-e. Вот и все. Это вопрос в первую очередь политической воли власти Украины, во-вторую очередь технические моменты. Вот и все. А есть АЭС в Беларуси или нет - это не имеет никакого значения.
  • Юрій Ан
    Эта "зеленая энергетика" тупой дерибан и варварство.
    Вон, на дачах закупили южный склон, наставили батарей, при этом вырубили абсолютно все деревья и наделали шкоды сосодям, перебив водопроводы и канализацию своими столбами и перемолотив все, что можно своими тягачами.
    Экология аж пре.
  • Nickol Nickols
    А потом соединить границу Литва - Киевская Русь, чтобы народ белой Руси вернулся в родную семью подальше от кочевого народа московской Орды Новая белорусская АЭС - это схема, "атомная война", цель которой навсегда привязать Украину и Литву к российской энергосистеме, - депутат литовского сейма Павилионис - Цензор.НЕТ 5269
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