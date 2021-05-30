"Сидел возле болота, обнимая собаку, и плакал", - нашли 6-летнего мальчика, потерявшегося в лесу на Черкасщине. ВИДЕО

Ребенок пропал вечером. К поиску мальчика были привлечены местные полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Утром маленького Сашу нашли. Он испуганный сидел возле болота, обнимая своего собаку.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте коммуникации Нацполиции, 29 мая, в 23:20 в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в лесу возле села Свидивок пропал 6-летний мальчик.

О его исчезновении сообщили родители, с 20:00 часов вечера пытались самостоятельно найти сына однако, поиски были напрасны. И они обратились в полицию.

Полицейские Черкасского районного управления, батальона полиции особого назначения, ювенальной превенции, сектора противодействия домашнему насилию, кинологической службы, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины были подняты по тревоге.

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Помогали с поисками инспекторы роты по обслуживанию водных объектов Управления патрульной полиции, которые обследовали лесные чащи с помощью тепловизоров.

К поиску мальчика присоединились также неравнодушные жители Черкасс.

Полицейские выяснили, что маленький Саша играл во дворе. Его любимый пес выбежал на улицу - мальчик побежал за ним. Амур повел мальчика в лес, а там оба исчезли.

Поисковые работы продолжались всю ночь.

Правоохранители и неравнодушные граждане обследовали площадь в районе 10-ти километров. Проверяли чащи и водно-болотные угодья. Все верили, что мальчик обязательно найдется живым и невредимым.

Однако, поиски осложняло темное время суток и то, что из-за расстройства аутистического спектра ребенок не отзывался.

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Группы исследователей разделились по всему периметру леса.

Утром, в 5:30 Сашу нашли местные жители. Испуганный мальчик сидел возле болота, обнимая своего верного четвероногого друга и плакал.

К счастью, с ребенком все хорошо. Мальчика доставили домой и передали родным.