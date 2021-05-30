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Ливень в Житомире: люди плавают на надувном матрасе и ездят на гидроцикле. ВИДЕО

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Улицы Житомира затопило в результате мощного ливня, который прошел 30 мая. Местные жители выкладывают в соцсетях видео с водными развлечениями посреди города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает zhitomir.info.

Отмечается, что непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского.

Пешеходы были по колено в воде, а транспорт оказался заблокированным.

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Житомиряне плавали по улице на надувном матрасе, а некоторые устроили развлечения на водном мотоцикле. Соответствующие кадры опубликованы в соцсетях.

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Топ комментарии

  • Iscatel Iscatel 232de754
    То меру треба дякувати за "якісне" і "своєчасне" обслуговування водозливів.
  • Стрелок
    а знаете причину?
    в угаре "большого крадивництва" эти "строители" закатали в асфальт ливневки. у нас в городе месяц отдалбливали решетки. благо было весной посуху
  • Вася Шевченко f77d76ba
    кстати...или не кстати...вчера и Кривой рог топило
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