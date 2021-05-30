Под офисом Зеленского требовали справедливого суда для Стерненко: "Тобі не личить диктатура" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Организаторы напоминают, что 21 мая в Апелляционном суде Одессы закончились прения сторон по делу о вымышленном "разбое за 300 гривен", за который Сергею Стерненко и Руслану Демчуку дали по 7 лет и 3 месяца тюрьмы. Судьи пошли в совещательную комнату.
"Мы знаем, что заказчиками несправедливого приговора в первой инстанции являются российские агенты в Украине. На каналах госизменника Медведчука Стерненко годами демонизировали за то, что не дал себя убить во время третьего нападения. Российские помойки распространяли фейки и ложь, пытаясь дискредитировать Сергея, чтобы он остался один на один с врагами нашего государства.
Дело о "300 гривнах" ватного титушки Щербича полностью сфабриковано. Адвокаты Стерненко последовательно доказывали это в апелляции. Но, к сожалению, в Украине это не значит ничего, поскольку доверия к судьям нет", - говорится в сообщении организаторов.
Они призывают президента Владимира Зеленского провести обещанную судебную реформу.
Адвокат Стерненко Виталий Коломиец подчеркнул, что в Украине сейчас - переломный момент: либо удастся добиться справедливых судов, и страна пойдет вперед, либо откатится назад.
К присутствующим также по телефону обратился Сергей Стерненко.
Организаторы заверили, что снова проведут акции в случае обвинительного приговора 31 мая.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.
Приговор апелляционный суд должен вынести 31 мая.