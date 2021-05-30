В ужгородской маршрутке нетрезвый мужчина побил женщину, так как ее ребенок не уступил место пенсионерке. ВИДЕО
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В Ужгороде мужчина несколько раз ударил женщину в маршрутке. Конфликт возник из-за того, что ее ребенок не уступил место пенсионерке.
Информацию об инциденте Суспільному подтвердила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Анна Дан, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, произошло это вчера, 29 мая, на улице Грушевского. "Конфликт возник на глазах у пятилетнего ребенка. 57-летний мужчина стал дергать 36-летнюю женщину, а когда та его оттолкнула, ударил в лицо, нанес еще несколько ударов и скрылся. Его разыскали нетрезвым, свои действия правоохранителям объяснить он не смог ", - рассказала пресс-секретарь.
По факту нанесения умышленных легких телесных повреждений в полиции открыли уголовное производство. Мужчине грозит до 850 гривен штрафа или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года. По делу ведется следствие.