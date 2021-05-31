Сдетонировало в руках: ночью в Шевченковском районе Киева в многоэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.
"Сегодня ночью в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что в доме на улице Зоологической произошел взрыв", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.
Правоохранители предварительно установили, что у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.
Мужчину немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.
Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.
По данным "Магнолии-ТВ", мощный взрыв прогремел в 9-этажном доме. Что-то похожее на сильный хлопок жители дома по улице Зоологической услышали ночью.
Как удалось узнать съемочной группе, рвануло на первом этаже. Местные жители подозревают, что взорвалась граната, и спасатели сообщили, что повреждения от взрыва газа другие.