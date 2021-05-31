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"Как тебя, п#дараса, зовут? Иди нах#й! Слышь ты, гнида, бл#дь! Стопе!", - пьяная жена полицейского из Днепра в ответ на замечание за нетрезвую езду. ВИДЕО

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Жена полицейского из Днепра села за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии, проигнорировав замечание прохожего и просьбу вызвать драйвера. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована на youtube-канале пользователя Поліція Дніпро

Судя по записи, полицейский и его жена, изрядно выпив, пытались уехать с места отдыха, когда один из прохожих сделал им замечание и попросил вызвать кого-то из трезвых знакомых, чтобы тот сел за руль. 

После продолжительной беседы, женщина села за руль и уехала, оставив мужа.

Замглавы МВД Антон Геращенко прокомментировал Цензор.НЕТ данный инцидент. Полицейского уволили и проводят служебное расследование.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Быдло-скот "Как тебя, п#дараса, зовут? Иди нах#й! Слышь ты, гнида, бл#дь! Стопе!", - пьяная жена полицейского из Днепра в ответ на замечание за нетрезвую езду - Цензор.НЕТ 1956
  • serh
    "Орлы" Авакова
  • Василий Сантадок
    Свиносемья. Общество деградирует, данная свиносемья - депилов, этому отличное подтверждение.
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