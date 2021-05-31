Разумков об обвинениях в блокировании законопроекта о ликвидации ОАКС: Не нужно ляпать языком. Еще нет решения комитета. ВИДЕО
Об этом на брифинге после Согласительного совета сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, пока еще нет решения профильного комитета по этому документу, а как только оно появится, руководство парламента вынесет законопроект в сессионный зал.
Отвечая на вопрос журналистов о том, что "злые языки" обвиняют спикера в блокировании рассмотрения законопроекта, он заявил: "А "злые языки" это кто? Передайте "злым языкам", что если кто-то что-то комментирует, то нужно это делать компетентно, в рамках нашего законодательства и не ляпать языком, извините за такое не парламентское высказывание. … Для того, чтобы рассмотреть вопрос по сути нужно соответствующее решение комитета".
Как сообщалось, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК). Этот законопроект предполагает создание Киевского городского окружного админсуда.