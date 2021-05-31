Строительство президентского Университета будущего на территории ВДНХ в Киеве обойдется в 7,2 млрд грн, - Шкарлет. ВИДЕО
"Территориально локация - это 16 га на ВДНХ... В целом развитие "Президентского университета" совместно с биокластером и биоклиникой является логическим завершением пространственного развития территории ВДНХ для того, чтобы студенты имели возможность пользоваться всеми объектами инфраструктуры одновременно", - сказал он на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно представленной концепции, территория университета займет 16 га, общая площадь застройки - 25,8 тыс. кв. м.
На его территории будет 11 кампусов, среди которых пять профильных научных кампусов, административный корпус, апарт-гостиница для студентов, апарт-гостиница для педагогов, больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.
Министр отметил, что реализация концепта в течение трех лет с подготовкой документации, новым строительством, первичным необходимым оборудованием обойдется в 7,2 млрд грн.
Ранее Зеленский подписал указ о создании президентского университета будущего.