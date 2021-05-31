Спецоперация по освобождению похищенной женщины в Киеве: четверо рэкетиров задержаны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.
Правоохранители установили, что в состав группировки входило четыре человека в возрасте от 23 до 32-х лет, в том числе - выходцы из других стран. В течение длительного времени под угрозами физической расправы они требовали от гражданки платить им 15 тыс. грн ежемесячно за погашение несуществующего долга.
"Для убедительности в решительности их действий злоумышленники отобрали 30 тыс. гривен и ее личные вещи. Однако женщина не соглашалась выполнять условия участников группировки. Поэтому, чтобы заставить потерпевшую платить деньги, фигуранты силой затолкали ее в свой автомобиль, избили и отобрали 15 тыс. грн и мобильный телефон", - сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, в пятницу, 28 мая, полицейские провели спецоперацию для освобождения потерпевшей и задержания участников преступной группы: "В Киеве на проспекте Лесном правоохранители заблокировали автомобиль фигурантов и задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время задержания фигуранты оказали сопротивление полицейским и пытались убежать. Кроме того, в ходе санкционированных обысков по месту жительства у задержанных изъяли вещи, которые раньше были силой отобраны у потерпевшей".
29 мая следователи следственного управления полиции Киева всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Сегодня, 31 мая, подозреваемым будут избирать меры пресечения. Прокуроры Киевской городской прокуратуры обратились в суд с ходатайством об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.
За содеянное участникам преступной группировки грозит до 10 лет заключения.