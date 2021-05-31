Спецоперация по освобождению похищенной женщины в Киеве: четверо рэкетиров задержаны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пятницу, 28 мая, оперативники управления стратегических расследований в Киеве при силовой поддержке полка полиции особого назначения провели спецоперацию по освобождению похищенной женщины, которую злоумышленники заставляли отдать несуществующий долг. Задержаны четыре человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

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Правоохранители установили, что в состав группировки входило четыре человека в возрасте от 23 до 32-х лет, в том числе - выходцы из других стран. В течение длительного времени под угрозами физической расправы они требовали от гражданки платить им 15 тыс. грн ежемесячно за погашение несуществующего долга.

"Для убедительности в решительности их действий злоумышленники отобрали 30 тыс. гривен и ее личные вещи. Однако женщина не соглашалась выполнять условия участников группировки. Поэтому, чтобы заставить потерпевшую платить деньги, фигуранты силой затолкали ее в свой автомобиль, избили и отобрали 15 тыс. грн и мобильный телефон", - сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, в пятницу, 28 мая, полицейские провели спецоперацию для освобождения потерпевшей и задержания участников преступной группы: "В Киеве на проспекте Лесном правоохранители заблокировали автомобиль фигурантов и задержали их в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время задержания фигуранты оказали сопротивление полицейским и пытались убежать. Кроме того, в ходе санкционированных обысков по месту жительства у задержанных изъяли вещи, которые раньше были силой отобраны у потерпевшей".

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29 мая следователи следственного управления полиции Киева всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 31 мая, подозреваемым будут избирать меры пресечения. Прокуроры Киевской городской прокуратуры обратились в суд с ходатайством об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.



Фото: сайт МВД

За содеянное участникам преступной группировки грозит до 10 лет заключения.





