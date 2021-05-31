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Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Украинские певицы Светлана Лобода, MARUV (Анна Корсун), SOYANA (Яна Соломко), а также певец Макс Барских выступили на большом концерте в Санкт-Петебурге Big Love Show.

Фото с концерта появились на странице мероприятия в Instagram и в аккаунтах артистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на inforesist.org.

"Залетели в Питер на BIG LOVE SHOW. Завершили праздничный концерт. Люблю этот город, люблю моих поклонников, люблю Love Radio, люблю жизнь, люблю, когда каждый день испит до последней капли", — подписала закулисное видео из Северной российской столицы Лобода.

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"Впервые в моей жизни! Концерт, на котором присутствовали 12 000 человек…! Волнение было сумасшедшее… Спасибо, что приняли меня и поддержали", — обратилась украинская певица Яна Соломко к аудитории со страницы фотоблога и опубликовала видеофрагмент своего выступления.

К слову, зрители были не слишком довольны проведенным мероприятием. Так, они жаловались, что места были лишь сидячие, а также возмутились, почему на сцену не вышли уже известные звезды – украинцы "Artik & Asti" и российский певец Дима Билан.

Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 01
Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 02
Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 03
Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 04
Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 05
Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 06
Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 07
Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 08
Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге 09

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Топ комментарии

  • Имярек
    Це не українські зірки.
  • Ksenia VB
    Самі шльондри...
  • Панас Стець
    кто сказал, что эта лабуда и остальная подобная лабуда, наши?
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