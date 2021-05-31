Лобода, MARUV, Барских: десант украинских звезд выступил на масштабном концерте в Санкт-Петебурге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские певицы Светлана Лобода, MARUV (Анна Корсун), SOYANA (Яна Соломко), а также певец Макс Барских выступили на большом концерте в Санкт-Петебурге Big Love Show.

Фото с концерта появились на странице мероприятия в Instagram и в аккаунтах артистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на inforesist.org.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Залетели в Питер на BIG LOVE SHOW. Завершили праздничный концерт. Люблю этот город, люблю моих поклонников, люблю Love Radio, люблю жизнь, люблю, когда каждый день испит до последней капли", — подписала закулисное видео из Северной российской столицы Лобода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Маси Найем о Лещенко: Абсолютный идиотизм - хоть как-то оправдывать поездку жены в Москву

"Впервые в моей жизни! Концерт, на котором присутствовали 12 000 человек…! Волнение было сумасшедшее… Спасибо, что приняли меня и поддержали", — обратилась украинская певица Яна Соломко к аудитории со страницы фотоблога и опубликовала видеофрагмент своего выступления.

К слову, зрители были не слишком довольны проведенным мероприятием. Так, они жаловались, что места были лишь сидячие, а также возмутились, почему на сцену не вышли уже известные звезды – украинцы "Artik & Asti" и российский певец Дима Билан.

















