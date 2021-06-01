Украина может с 1 октября разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси, - глава НКРЭКУ Тарасюк. ВИДЕО

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк объяснил причины запрета импорта электроэнергии из РФ и Беларуси и допустил его отмену осенью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV.

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Тарасюк объяснил, что имел в виду, когда заявил, что "теоретически прекращение импорта может привести к злоупотреблению и манипуляциям на рынке" после запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.

"Речь идет о рынке электроэнергии, который пока не касается напрямую бытовых потребителей населения. В 2019 году у нас заработал новый оптовый рынок электроэнергии, проевропейский. Но до полной синхронизации с рынком ЕС, сейчас украинский рынок концентрированный. У нас есть три-четыре игрока, которые теоретически могут повлиять на цену электроэнергии. Импорт - является одним из факторов, который увеличивает конкуренцию и создает более справедливую цену. Именно поэтому мы не запрещали импорт навсегда, а до 1 октября. Сейчас у нас колоссальный профицит электроэнергии", - пояснил глава НКРЭКУ.

Также Тарасюк предположил, что с 1 октября Украина может разрешить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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"Такое возможно, мы параллельно будем следить не только за злоупотреблениями и манипуляциями, но и за состоянием накопления угля, чтобы не повторилась ситуация, которая была у нас зимой. Мы должны наблюдать, как готовятся наши станции к отопительному сезону", — отметил он.

Напоминаем, 26 мая НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси в Украину до 1 октября 2021 года.

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