Шкарлет об отборе в Президентский университет будущего: Самой большой привилегией будет наличие нестандартного мышления. ВИДЕО
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Отбор студентов для обучения в Президентском университете будущего на первом этапе будет происходить по результатам внешнего независимого оценивания.
Об этом в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом" сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас рассматривается вопрос об отборе талантов. Самой большой привилегией будет наличие нестандартного мышления, углубленных знаний, креативности, способности доказать, что человек является лучшим. Это самый большой критерий. Мы будем стартовать с ВНО как элемента ранжирования - по математике или иному предмету. Но это только начало. Это начало, когда со всей 300-тысячной армии выпускников мы выберем 20 талантливых", - рассказал министр.
По его словам, сначала по ВНО отберут 1-2 тыс. человек.