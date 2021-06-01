Разумков поспорил с Парубием из-за регламента ВР: "Это нарушение" - "Вы 17 раз ставили на голосование". ВИДЕО
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Когда Разумков поставил на голосование вопрос сокращения сроков подготовки законопроекта 5589 и включение законопроекта 5554, к трибуне подошли трое депутатов "ЕС" Вятрович, Княжицкий и Парубий и начали говорить спикеру о том, что комитет на рассматривал законопроекты и их включение в повестку дня является нарушением регламента, на что Разумков, повысив голос, попросил не учить его регламенту: "Когда Вы 17 раз ставили на голосование, то не Вам мне рассказывать о регламенте".
Эти слова некоторые депутаты встретили аплодисментами.
Когда голосование по проекту закона 5554 провалили, председатель ВР заявил: "В отличие от вас, я не ставлю на повторное - без какого-либо второго, третьего, пятнадцатого, двадцать третьего".