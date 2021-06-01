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Разумков поспорил с Парубием из-за регламента ВР: "Это нарушение" - "Вы 17 раз ставили на голосование". ВИДЕО

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Сегодня на пленарном заседании состоялась словесная перепалка между народными депутатами "ЕС" и спикером ВР Дмитрием Разумковым.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Когда Разумков поставил на голосование вопрос сокращения сроков подготовки законопроекта 5589 и включение законопроекта 5554, к трибуне подошли трое депутатов "ЕС" Вятрович, Княжицкий и Парубий и начали говорить спикеру о том, что комитет на рассматривал законопроекты и их включение в повестку дня является нарушением регламента, на что Разумков, повысив голос, попросил не учить его регламенту: "Когда Вы 17 раз ставили на голосование, то не Вам мне рассказывать о регламенте".

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Эти слова некоторые депутаты встретили аплодисментами.

Когда голосование по проекту закона 5554 провалили, председатель ВР заявил: "В отличие от вас, я не ставлю на повторное - без какого-либо второго, третьего, пятнадцатого, двадцать третьего".

Топ комментарии

  • Eutectic
    Ну, да, відповідь Разумкова у стилі " А у вас негрів лінчували". Разумков посперечався з Парубієм через регламент ВР: "Це порушення" - "Ви 17 разів ставили на голосування" - Цензор.НЕТ 2306
    Зелена логіка.
  • Александр Иовица 4c66a33e
    Мальчик в шортиках уже даже не шифруется.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    " ... к трибуне подошли трое депутатов "ЕС" Вятрович, Княжицкий и Парубий и начали говорить спикеру о том, что комитет НЕ рассматривал законопроекты и их включение в повестку дня является нарушением регламента."

    Источник: https://censor.net/ru/v3268704

    Младорыг Разумков косит под идиота, приравнивая повторные голосования к голосованию в зале по законам, которые не прошли комитеты, что предусматривает регламент.
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