"Охренеть! Берегите свои карманы!" - женщины-карманницы обворовывают посетителей магазинов на киевской Троещине. ВИДЕО камер наблюдения
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Женщины-карманницы обворовывают посетителей магазинов на киевской Троещине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько эпизодов воровства зафиксировали камеры наблюдения, установленные в магазинах. Видеозаписи преступлений опубликовал журналист Константин Андриюк.
"Ахренеть! Друзья, берегите свои карманы! На месте обворованных может оказаться каждый. Место преступления - суровая Троещина", - написал он в комментарии к записям.