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"Охренеть! Берегите свои карманы!" - женщины-карманницы обворовывают посетителей магазинов на киевской Троещине. ВИДЕО камер наблюдения

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Женщины-карманницы обворовывают посетителей магазинов на киевской Троещине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько эпизодов воровства зафиксировали камеры наблюдения, установленные в магазинах. Видеозаписи преступлений опубликовал журналист Константин Андриюк.

"Ахренеть! Друзья, берегите свои карманы! На месте обворованных может оказаться каждый. Место преступления - суровая Троещина", - написал он в комментарии к записям.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    ЗА такое по хорошему нужно руки отрубывать!!!
  • Гарри Гарриссон cc89b7c5
    Нет, просто цыганва!
  • Підлога Маккартні
    Кстати они не соблюдают социальную дистанцию. Ко мне вот когда какое-то мудила в притык приближается в магазе я делаю замечание, шоб мое лично пространство не нарушало.
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