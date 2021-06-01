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Проект "Без цензуры": Как "слуги народа" снова хотят убить украинский язык. ВИДЕО

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Почему "слуги народа" так упорно не хотят присутствия украинского языка в медиа и на телевидении? И при чем здесь "Квартал"?

По горячим следам Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" анализирует скандальные законопроекты авторства Никиты Потураева, Евгении Кравчук и Александра Санченко, которые предлагали отсрочить нормы закона о языке от 16 января из-за карантина.

Затея на этот раз провалилась, однако за включение этого позора в повестку дня проголосовали 204 депутата.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • olele
    Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 8964
  • tim link
    ...всех галаснуших на карандаш и в клетку восьмигранника...или мордами о капот настучать на крайняк! Проект "Без цензури": Як "слуги народу" знову хочуть убити українську мову - Цензор.НЕТ 5498
  • Fedir Syzyi
    Кодло продажне антинеукраїнське.
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