Проект "Без цензуры": Как "слуги народа" снова хотят убить украинский язык. ВИДЕО

Почему "слуги народа" так упорно не хотят присутствия украинского языка в медиа и на телевидении? И при чем здесь "Квартал"?

По горячим следам Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" анализирует скандальные законопроекты авторства Никиты Потураева, Евгении Кравчук и Александра Санченко, которые предлагали отсрочить нормы закона о языке от 16 января из-за карантина.

Затея на этот раз провалилась, однако за включение этого позора в повестку дня проголосовали 204 депутата.

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