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Украинская САУ "Богдана" успешно прошла первый этап полевых испытаний. ВИДЕО

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Украинская самоходная гаубица 2С22 "Богдана", разработанная под натовский калибр 155 мм, успешно прошла первый этап полевых испытаний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Військовий кур'єр", об этом сообщили информированные источники.

Так, ходе испытаний осуществлены около 100 выстрелов различными боеприпасами, в том числе на полном заряде, также успешно проведены гидровыстрелы которые показали высокую устойчивость стволов украинского производства.

Отмечается, что второй этап, 250-300 выстрелов (вероятно на дальность и точность) пройдут через две недели.

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Топ комментарии

  • Злой Карлик
    Розроблено - 2015р. Виготовлення- 2018р.

    Украинская САУ "Богдана" успешно прошла первый этап полевых испытаний - Цензор.НЕТ 880
  • Zemych
    Ето да, куда там всратой Шкоде до нашего Ланоса, и всратой Татре до нашего Краза.
    А шо автомата заряжания нема - так мы ж не гамняные тупые чехи, а козаки, будемо руками 155 мм всовувати, а де ті 155 мм взяти - то потім придумаєм, може якось саме порішається.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Були і КРАЗи і почали виготовляти снаряди при "баризі" в Україні, то при "не крадущих" і "не бариг" кудись все пропало і провели закупку чеський металобрухт, який давно застарів і дальність враження у два рази менший за "Богдану". Снаряди 152 мм у два рази дорожчі, ніж мали купувати при "баризі" вже закупили "зелені" уклоністи, та ще і сумнівної якості.
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