Украинская САУ "Богдана" успешно прошла первый этап полевых испытаний. ВИДЕО

Украинская самоходная гаубица 2С22 "Богдана", разработанная под натовский калибр 155 мм, успешно прошла первый этап полевых испытаний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Військовий кур'єр", об этом сообщили информированные источники.

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Так, ходе испытаний осуществлены около 100 выстрелов различными боеприпасами, в том числе на полном заряде, также успешно проведены гидровыстрелы которые показали высокую устойчивость стволов украинского производства.

Отмечается, что второй этап, 250-300 выстрелов (вероятно на дальность и точность) пройдут через две недели.

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