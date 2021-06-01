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"Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца", - пограничники задержали россиянина с тепловизором на Сумщине. ВИДЕО

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На днях в Сумской области пограничники задержали мужчину без документов, который пытался незаконно пересечь границу Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госпогранслужбы, мужчину, который около двух часов ночи пробирался к границе под покровом темноты, с помощью тепловизора обнаружил наряд отделения инспекторов пограничной службы "Мирополье".

После задержания нарушитель назвался гражданином Украины, но впоследствии признался, что является россиянином, в доказательство этого у него была обнаружена ксерокопия паспорта. Сам документ, по утверждению 35-летнего мужчины, он закопал где-то в лесу.

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Сейчас обстоятельства правонарушения выясняются. На задержанного оформлены документы административного производства за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и за нарушение пограничного режима. Меру наказания определит суд.

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Топ комментарии

  • Не один из 73%
    А у нас президент малоросс пытается выдать себя за украинца "Закопал паспорт в лесу и пытался выдать себя за украинца", - пограничники задержали россиянина с тепловизором на Сумщине - Цензор.НЕТ 4683
  • Дмитрий Ч
    Балалайку закопал, а косоворотка думал сойдет за вышиванку
  • Зайда
    Збирається якось росіянин на захід України у справах… Колеги його наставляють: ти ж там тільки українською найчистішою говори, бо ж як дізнаються, хто ти є, то смерть мученицьку приймеш…
    Поїхав. Поки справи по славетному місту Львову вирішував, то й заблукав… Ну, нема чого робити - треба запитувати. Згадуючи настанови колег, звертається до дідуся, що саме поряд проходив:
    - Добродію, підкажіть-но, будьте ласкаві, де тутка останівка є?
    Дідусь, ласкаво обертаючись:
    - Зупинка за рогом, але ти, москалику, вже приїхав…
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