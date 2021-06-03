Поиск и спасение 24 часа в сутки: В Николаеве показали возможности вертолета Ми-8 в ходе тренировочной спасательной операции. ВИДЕО

Авиакомпания "Украинские вертолеты" в Николаеве продемонстрировала возможности Ми-8, проведя тренировочные спасательные операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

28 мая в Николаеве "Украинские вертолеты" провели тренировочные спастельные операции в сверхсложных условиях для представителей Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, дипломатов Посольства США и экспертов ПАО "Мотор Сич".

Учения проводились в ночное время. Кроме того, все тренировочные операции осуществлялись при помощи оборудования, которое собственноручно разработали конструкторы "Украинских вертолетов".

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За 17 лет работы "Украинских вертолетов" в составе миссий ООН в 23 странах на четырех континентах - в Африке, Европе, Азии и Латинской Америке - спасены и перевезены более 5 350 пострадавших, доставлены 40 316 тонн грузов, а также перевезены 903 863 пассажиров. Украинские пилоты имеют более 145 532 часов налета, из которых более 1 100 - ночных вылетов.

"Ми-8, созданные в 60-х годах, до сих пор являются перспективной машиной для развития: это и трансмиссия, и двигатели, и авионика, которая на них может быть оснащена, - подчеркивает директор Департамента подготовки персонала авиакомпании "Украинские вертолеты" Юрий Стороженко. - Он достаточно большой и вместительный, поэтому его характеристики для выполнения транспортных задач, поисково-спасательных задач, дальности полетов - на уровне современных машин. Неприхотливые машины, в любых условиях - жара или холод - они работают".

Военно-воздушный атташе по вопросам обороны Посольства США Джон Кратер заявил, что впечатлен проведенными учениями: "Я действительно очень впечатлен, потому что увидел, как вертолет Ми-8 может изменяться в разные конфигурации - как поисково-спасательную, так и парамедицинскую. Это, безусловно, невероятно впечатляет".

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